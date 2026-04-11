Тела насмерть замерзших туристов на Камчатке доставили в Елизово

Причинами гибели двух туристов из пропавшей группы на Авачинском перевале Камчатки стали неверная оценка погодной обстановки, непринятие необходимых мер безопасности и нарушение правил. Об этом сообщила пресс-служба краевого СК.

В ведомстве напомнили, что туристическая группа из девяти человек приехала на Камчатку из Санкт-Петербурга и вышла в многодневный лыжный поход по территории природного парка 27 марта.

Руководитель получил разрешение с указанием маршрута, по которому следовало идти. После того как в течение трех дней туристы прекратили выходить на связь, за ними отправилась спасательная группа.

Прибывшие на место специалисты установили, что от переохлаждения умерли двое туристов 22 и 24 лет, еще пятеро получили существенный вред здоровью.

По версии следствия, это произошло из-за ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер безопасности и нарушения правил прохождения маршрута.

Тела погибших доставили в Елизово для установления точных причин смерти. В рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, криминалисты допросили выживших туристов.

Камчатские спасатели нашли ушедшую на Авачинский перевал группу туристов в минувшую пятницу, 10 апреля. О гибели в походе двух человек сообщил глава краевого главка МЧС Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что путешественники нарушили главное правило безопасности: вместе пришли — вместе ушли.

По данным телеграм-канала Shot, после начала метели в группе возник спор, какой маршрут выбрать. Руководитель настаивала на возвращении по безопасному пути, но ее поддержал только один человек. Остальные отправились к выбранной точке в обход, несмотря на серьезные риски.