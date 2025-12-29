Тела двух жертв богородского маньяка нашли на его дачном участке

Тела девушек, с которыми, предположительно, расправился богородский маньяк, нашли на территории его участка в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной версии, обвиняемый искал жертв на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, якобы подбирая няню для своего ребенка.

«В результате две девушки бесследно пропали, а на допросе мужчина отрицал причастность к их исчезновению», — отметили в сообщении.

Установлено, что от рук обвиняемого пострадали пять девушек, двое из которых были убиты. Еще две смогли сбежать Также мужчина подвергал сексуальному насилию и склонял к употреблению наркотиков свою супругу.

При осмотре территории дома мужчины тело одной из девушек нашли в компостной яме на двухметровой глубине, тело другой находилось в колодце.

В ноябре правоохранители задержали в дачном поселке под Ногинском 46-летнего Дмитрия Артамошина. По данным следствия, он под предлогом поиска няни для сына с постоянным местом жительства приглашал девушек в свой дом. Откликнувшихся вместо работы ждала смерть.

Он накачивал своих жертв наркотиками, удерживал в плену и насиловал. В итоге без вести пропали две приехавшие к нему девушки. Также сообщалось, что маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть, как он насилует своих жертв. В противном случае, мальчика сильно избивали.