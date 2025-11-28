Тела двух юношей нашли в частном доме в Твери
В Твери нашли тела двух 17-летних юношей без следов насилия
Тела двух подростков без признаков насильственной смерти обнаружили в частном доме на улице Тургенева в Твери. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и следственного управления по региону.
Их нашли вечером 27 ноября в одном из частных домовладений города. Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели 17-летних юношей.
«Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних», — отметили в Telegram-канале ведомства.
Следственный комитет начал установление всех обстоятельства произошедшего. Следователи организовали доследственную проверку и назначили необходимые экспертизы. Результаты исследований помогут определить точную причину смерти подростков.
