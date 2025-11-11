Школьник из Кургана погиб в Петербурге после концерта рэпера 9mice

Курганский подросток скончался в Петербурге после концерта рэпера 9mice. Его тело нашли под окнами многоэтажки на Пейзажной улице, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

«Причины загадочного происшествия сейчас выясняют — арендованная 11-классником квартира была заперта изнутри, а на месте не обнаружили следов борьбы или предсмертного письма», — написали авторы «Моторила».

Полицейские возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Как сообщила «Фонтанка», подросток снимал квартиру в доме через сервис бесплатных объявлений. Погибший прилетел в Петербург 5 ноября, чтобы попасть на концерт рэпера 9mice. Выступление прошло в клубе на Арсенальной улице 9 ноября вечером. Мероприятие было для зрителей старше 16 лет.

Ранее три девушки-подростка попали в больницу с отравлением после концерта рэперов Kai Angel и 9mice в ночном клубе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, одну из пострадавших угостили в очереди водкой, а у другой с собой были наркотики.