Туристку задержали с 20 кг искусственных волос в иркутском аэропорту

Сотрудники иркутского аэропорта остановили 34-летнюю женщину, которая прилетела из Пхукета. В ее чемодане обнаружили крупную партию искусственных волос. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы Сибирского таможенного управления.

При прохождении таможенного контроля пассажирка заявила, что у нее нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, и выбрала «зеленый» коридор. Однако при проверке багажа таможенники нашли 98 пучков искусственных волос, которые были упакованы в пять пакетов.

Экспертиза установила, что рыночная стоимость 19,2 килограмма волос составляет 53 тысячи рублей. Партию признали коммерческой. Нарушительнице грозит штраф.