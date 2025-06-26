Туристку задержали с 20 кг искусственных волос в иркутском аэропорту

Сотрудники иркутского аэропорта остановили 34-летнюю женщину, которая прилетела из Пхукета. В ее чемодане обнаружили крупную партию искусственных волос. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы Сибирского таможенного управления.
При прохождении таможенного контроля пассажирка заявила, что у нее нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, и выбрала «зеленый» коридор. Однако при проверке багажа таможенники нашли 98 пучков искусственных волос, которые были упакованы в пять пакетов.
Экспертиза установила, что рыночная стоимость 19,2 килограмма волос составляет 53 тысячи рублей. Партию признали коммерческой. Нарушительнице грозит штраф.
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