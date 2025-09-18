Во Владивостоке изъяли «серую» технику на 60 миллионов рублей

Таможенники во Владивостоке выявили нелегальные схемы импорта и арестовали партию техники стоимостью свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
В результате проверок двух компаний изъяли 43 мотоцикла и 20 единиц спецтехники. В одном случае экскаваторы и автопогрузчики ввозили под видом запасных частей, чтобы избежать уплаты пошлин и утилизационного сбора. В другом — при импорте мотоциклов известных брендов занижалась их таможенная стоимость.
Вся техника арестована, устанавливаются подробности ввоза.