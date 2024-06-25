«Там люди стоят». Погибший в Махачкале полицейский Алиев отказался прятаться от террористов

Жители Махачкалы предлагали полицейскому Хабибу Алиеву укрыться от террористов, но он не стал этого делать. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на родственника правоохранителя.

По словам его двоюродного дяди, Хабиб не принял этого предложения, потому что хотел помочь людям, которые были на улице.

«[Хабиб] говорит: „Там люди стоят, надо помочь“», — рассказал родственник погибшего сотрудника полиции.

Эту информацию подтвердила РИА «Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. Как она отметила, сержант полиции не стал входить в открытую ему дверь, чтобы не подвергнуть пришедшего ему на помощь мужчину опасности.

В результате перестрелки с боевиками Алиев погиб.

В Дербенте в результате теракта погиб подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, у которого несколько месяцев назад родился ребенок.

Ранее стало известно, что в Махачкале и Дербенте в результате нападения боевиков погибли 20 человек.