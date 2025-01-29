Тайники с оружием вскрыли в Дагестане

УФСИН по Дагестану: три тайника с оружием обнаружили на территории региона

Правоохранительные органы в Дагестане обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

В общей сложности силовики изъяли из незаконного оборота пять гранат, свыше 3000 патронов для автомата Калашникова, две единицы огнестрельного оружия и более 20 единиц составных частей к боевому стрелковому оружию. Следственные органы по факту ЧП завели уголовные дела.

Ранее оперативники ФСБ в Донецкой Народной Республике обнаружили схрон с оружием в Авдеевке. Из тайника изъяли два ручных гранатомета РПГ, пулемет производства Бельгии, три автомата АК-74, американскую винтовку, пулемет ПКМ, 22 ручные гранаты РГД-5 и боеприпасы к стрелковому оружию.