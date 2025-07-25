Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев

Власти Таиланда депортируют в Россию Игоря Выговского. Об этом сообщила Генеральная прокуратура , по инициативе которой принято решение о депортации.

Выговского обвиняют в создании преступного сообщества, а также в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, с декабря 2021 по май 2022 года он руководил структурными подразделениями банды, действовавшей в Ульяновской и Самарской областях. Для сбыта наркотиков злоумышленники использовали интернет-магазин, работавший в том числе через Telegram-бота.

В 2023–2024 годах Димитровградский суд приговорил восемь участников группы к срокам от шести до восьми лет колонии строгого режима.

После раскрытия схемы Выговский скрылся, и в апреле 2025 года его объявили в международный розыск. В мае стало известно о его задержании в Таиланде за возможное нарушение миграционных правил.

Ранее стало известно о задержании мужчины, который попытался провезти в Россию наркотики.