Жителя Орла задержали за заказанные из Таиланда полкилограмма наркотиков, которые ему отправили в игровой приставке

Федеральная таможенная служба сообщила о задержании мужчины, который попытался провезти в страну наркотики, скрытые внутри игровой консоли. Об этом рассказала «Газета.Ru» .

Житель Орла заказал Xbox, который был загружен запрещенными веществами. Прибывшая в аэропорт Шереметьево посылка не прошла таможенную проверку. В консоли нашли секретное отделение с 441 граммом наркотика, оцененным в два миллиона рублей.

В ходе расследования нашли посредника, задачей которого было получение груза. Впоследствии задержали и заказчика, который признался в приобретении наркотиков в Таиланде с целью их дальнейшей перепродажи в России.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков большого объема. Обвиняемым грозит до двадцати лет тюремного заключения.