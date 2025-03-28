Звезда «Интернов» Демчог заявил, что его больше не интересует сфера кино

Актер Вадим Демчог, который стал популярным благодаря роли доктора Ивана Купитмана в телесериале «Интерны», дал интервью « Газете.ru ». В ходе беседы он рассказал о своем отношении к съемкам в кинопроектах.

Артист заявил, что в настоящее время сосредоточен на работе в театре «Арлекиниада» и проводит психологические тренинги, направленные на развитие игрового видения мира.

«То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью. Тем не менее я продолжаю отдавать дань этой части моей профессии: например, веду проект „Выживалити“ на телеканале „Пятница!“», — признался Демчог.

По словам актера, он редко соглашается на предложения о съемках в кино, так как эта сфера его больше не привлекает, сообщила «Жизнь».