Сына миллиардера Мусы Бажаева попросили отправить в СИЗО

Задержанному за драку с полицейским сыну владельца концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева, Тимуру Бажаеву, в ближайшее время изберут меру пресечения. Следователь подал в Замоскворецкий районный суд ходатайство о заключении под стражу. Информация о деле появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Прошение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировали 29 июля. На этот же день назначили судебное заседание.

Бажаев-младший стал фигурантом уголовного дела по части второй статьи 318 УК России «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Драка произошла 27 июля возле стадиона «Лужники». Парень агрессивно отреагировал на замечание полицейского. Депутат Госдумы Александр Хинштейн после этого заявил, что руководство МВД России взяло расследование под личный контроль. Отец дебошира Бажаев-старший заявил, что сын понесет наказание, если его вину докажут.