«Будет отвечать». Миллиардер Бажаев прокомментировал драку сына с полицейским в Москве

Миллиардер Бажаев заявил, что если его сын виноват в драке в Москве, то ответит

Российский миллиардер Муса Бажаев заявил, что если его сын Тимур виновен в драке с полицейским, то ответит за содеянное. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия».

Бизнесмен не уверен, что его сын действительно совершил «неправильные асоциальные действия», он считает, что ситуация образуется.

«Мне об этом неизвестно пока, и я с этим бороться не собираюсь, если мой сын виноват <…> то будет отвечать», — сказал Бажаев.

Ранее в СК Москвы заявили, что 23-летний Тимур Бажаев подрался с сотрудником полиции рядом со стадионом «Лужники». В итоге парня задержали и возбудили против него уголовное дело. По данным следователей, он начал нарушать общественный порядок, а потом вступил в конфликт с правоохранителем и начал драться.

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