Сына миллиардера Мусы Бажаева задержали за драку с полицейским

Mash: в Москве задержали сына бизнесмена Бажаева за драку с сотрудником полиции

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали в Москве за драку с полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации журналистов, 23-летний парень напал на сотрудников МВД около стадиона «Лужники». В скором времени его отправят на медосвидетельствование, а потом в суд, где ему изберут меру пресечения. Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как заявили в Telegram-канале столичного СК, происшествие случилось 27 июля. Тимур был около «Лужников» и начал нарушать общественный порядок, после чего вступил в перепалку с полицейским и применил насилие по отношению к нему.

Предположительно, отец Тимура — Муса Бажаев, глава концерна «Группа Альянс», занимающегося нефтяной промышленностью и строительством. Также он входит в совет директоров ГК «Русская платина».

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