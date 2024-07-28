Сына миллиардера Мусы Бажаева задержали за драку с полицейским

Mash: в Москве задержали сына бизнесмена Бажаева за драку с сотрудником полиции

Фото: Freepik

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали в Москве за драку с полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, 23-летний парень напал на сотрудников МВД около стадиона «Лужники». В скором времени его отправят на медосвидетельствование, а потом в суд, где ему изберут меру пресечения. Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по статье  «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как заявили в Telegram-канале столичного СК, происшествие случилось 27 июля. Тимур был около «Лужников» и начал нарушать общественный порядок, после чего вступил в перепалку с полицейским и применил насилие по отношению к нему.

Предположительно, отец Тимура — Муса Бажаев, глава концерна «Группа Альянс», занимающегося нефтяной промышленностью и строительством. Также он входит в совет директоров ГК «Русская платина».

Ранее депутата Красноярского края заподозрили в избиении своей сожительницы. Как сообщили в региональном СК, после истязаний чиновник угрожал женщине убийством.

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

Кровавая резня. ВСУ решились на отчаянный шаг ради мнимой победы

Церемония закрытия человечества. Старт Олимпиады в Париже превратился в цирк и хаос

«Подмосковье — это любовь». Стенд региона открыли на фестивале «Таврида.Арт»

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте