Сын убитого в Одинцове из-за парковки назвал причины конфликта

Подозреваемый в убийстве пенсионера на парковке в Одинцове Роман М. угрожал его семье еще с апреля. Об этом рассказал 360.ru сын погибшего Магал.

Он рассказал, что подозреваемый держит собственный таксопарк.

«В свободном доступе. Если ввести в „Яндексе“, он действующий индивидуальный предприниматель. Он свои машины здесь оставлял и со всеми здесь ругался из-за машиномест», — сообщил собеседник 360.ru.

Он добавил, что Роман, ударив жертву и увидев, что пенсионер получил травму, никак не попытался помочь и позже не принес никаких извинений. По мнению Магала, у подозреваемого был прямой умысел на убийство. Поэтому сын погибшего выразил надежду, что подозреваемому ужесточат меру пресечения.

Конфликт, приведший к смертельной развязке, произошел 15 октября. За жизнь пострадавшего неделю боролись врачи, но в итоге он умер. Следственный комитет возбудил уголовное дело и отправил Романа под домашний арест.