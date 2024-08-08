Генерала Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Булгакову вменили в вину сделку, заключенную после отставки

Фото: РИА «Новости»

Экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По версии следствия, он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 миллионов рублей с Военно-медицинской академией имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Речь идет о заключении контрактов на проведение энергетического обследования систем освещения в Военно-медицинской академии. Его компания работала по завышенным ценам, а субподрядчику безосновательно выдали аванс почти в 50 миллионов рублей.

«Следствие считает, что после увольнения из Минобороны в 2022 году Булгаков использовал свои связи для организации контракта с завышенными ценами», — заявили авторы публикации.

Булгакова задержали 26 июля, ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной стоимости. К разбирательству привлекли также совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который поставлял пищевые наборы.

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