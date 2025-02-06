Супруги из Волгограда, избивавшие ребенка, получили шесть и пять лет колонии

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор супружеской паре за истязание пятилетнего ребенка. Отец мальчика получил шесть лет лишения свободы, мачеха — пять. Об этом сообщила объединенная региональная пресс-служба судов.

Согласно приговору суда, оба подсудимых больше года регулярно избивали ребенка. Кроме того, в феврале прошлого года женщина во время пьянки со знакомым четыре раза ударила его ножом, тяжело ранив.

Оба они отрицают вину по статье об истязании, но отец мальчика признал, что плохо выполнял родительские обязанности, а мачеха — что умышленно причинила тяжкий вред здоровью человека. Суд учел и то, что мужчину уже ранее судили по той же статье. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Ранее в Подмосковье арестовали родителей, избивавших 12-летнюю дочь и прижигавших ей кожу раскаленным гаечным ключом.