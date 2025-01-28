Родителей-истязателей из Лобни заключили под стражу

В Лобне арестовали супругов, подозреваемых в пытках малолетней дочери раскаленным железом. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

На допросе мужчина и женщина не признали свою вину и заявили, что их дочь 2012 года рождения нанесла себе травмы самостоятельно.

В рамках расследования проведут судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Родителям ребенка в ближайшее время предъявят обвинения.

Следователи выяснили, что с января прошлого года проживающие в Лобне супруги систематически избивали дочь и прижигали ей кожу на разных частях тела раскаленными металлическими предметами.

Соседка семьи Руслана рассказала, что задержанная семейная пара никогда не демонстрировала себя с плохой стороны. И мужчина, и женщина казались окружающим обходительными и вежливыми людьми.