Мужа Блиновской объявили в розыск

Статья, по которой разыскивается муж «королевы марафонов», не уточнятся. По информации Telegram-канала Mash, это связано с делом по неуплате налогов. Блиновскому грозит до пяти лет колонии.

«Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой», — рассказал РИА «Новости» его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.

Блиновский участвует в спецоперации под позывным «Брикс». Ранее его уличили в уклонении от выполнения обязанностей.

В марте семье Блиновских предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.