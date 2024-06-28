Мужа Блиновской объявили в розыск

МВД объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской Алексея

Фото: РИА «Новости»

МВД России объявило в розыск супруга блогера Елены Блиновской Алексея. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Статья, по которой разыскивается муж «королевы марафонов», не уточнятся. По информации Telegram-канала Mash, это связано с делом по неуплате налогов. Блиновскому грозит до пяти лет колонии.

«Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой», — рассказал РИА «Новости» его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.

Блиновский участвует в спецоперации под позывным «Брикс». Ранее его уличили в уклонении от выполнения обязанностей.

В марте семье Блиновских предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они скрыли от налогов 906 миллионов рублей, из которых свыше 700 миллионов легализовали.

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