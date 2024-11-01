Сумма исков Минобороны к ВСК с начала года превысила 13,8 миллиарда рублей

Общая сумма исков Минобороны к Военно-строительной компании с начала года превысила 13,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС .

По данным агентства, эта сумма в 34 раза больше, чем за прошлый год.

В сентябре троим бывшим сотрудникам компании предъявили обвинения в получении взяток. По данным следствия, руководитель управления по Западному военному округу и глава одного из проектов получили взятку от подрядчика за покровительство и игнорирование нарушений.

А в августе с ВСК потребовал взыскать 49,5 миллиона рублей Ленинградский военный округ, подав 10 исков в суд.

Некоммерческая Военно-строительная компания, в которую входят предприятия различных форм собственности, выполняет заказы в интересах Министерства обороны и подчиняется ему.