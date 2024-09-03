Бывших работников Военно-строительной компании обвинили во взятках

РИА «Новости»: троих экс-сотрудников ВСК обвинили в получении взяток

Фото: Freepik

Троим бывшим сотрудникам Военно-строительной компании предъявили обвинения во взятках и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

По данным следствия, замруководителя Департамента строительства, руководитель управления по Западному военному округу и глава одного из проектов получили взятку более чем в 13 миллионов рублей от гендиректора компании-подрядчика за то, чтобы их не наказывали за нарушения, выявленные при строительстве, и за покровительство при возведении клиники Военно-медицинской академии.

Ранее следствие попросило суд арестовать заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, которого обвинили в получении крупной взятки. Генералу грозит до 15 лет колонии.

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