Ленинградский военный округ подал 10 исков к Военно-строительной компании

Федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало 10 исков против Военно-строительной компании с требованием взыскать почти 50 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В суд обратилось юрлицо Ленинградского военного округа. В минувший четверг, 15 августа, ФКУ подало 10 исков к Военно-строительной компании на сумму в 49,454 миллиона рублей. Третьим лицом выступило «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России».

Суд уже принял в производство три из 10 исков. Самый крупный из них — на сумму в 12,645 миллиона рублей. Остальные — на 6,951 миллиона и на 875,2 тысячи. Заседание по делам состоится в декабре.

В ВСК входят компании разных форм собственности. Они занимаются выполнением задач в интересах российской армии.