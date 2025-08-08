Суд заочно арестовал писателя Быкова за фейки об армии

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова* по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу Быкова* на два месяца. Писателя обвиняют в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, а также в оскорблении представителя власти.

«Срок исчисляется с момента экстрадиции Быкова на* территорию Российской Федерации либо с момента задержания Быкова* на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.

Осенью 2021 года Дмитрий Быков* покинул Россию. Он открыто выступал против спецоперации на Украине. В июле 2022-го Минюст включил его в реестр иностранных агентов. За отсутствие маркировки на публикациях его дважды штрафовали. МВД России объявило Быкова* в розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.