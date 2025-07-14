Писателя Дмитрия Быкова объявили в розыск

МВД России объявило писателя Дмитрия Быкова* в розыск по уголовной статье. Информацию об этом разместили на официальном сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в карточке базы розыска.

По какой конкретно статье разыскивают Быкова*, в МВД не уточнили.

В конце апреля Следственный комитет сообщал, что писателя заподозрили в преступлениях по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России».

Дмитрий Быков* покинул Россию осенью 2021 года. Писатель публично выступал против СВО на Украине. Минюст в июле 2022 года включил его в реестр иностранных агентов, Быкова* дважды штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.