Суд вынес приговор обвиняемым в нападении на псковских десантников

Спустя 25 лет вынесли приговор четверым участникам зверского нападения на шестую роту псковских десантников в Чечне в 2000 году, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

В апреле 2022 года задержали Ильгиза Мухаметгалиева (1973 год рождения), Мухамедвали Шайхутдинова (1976 год рождения), Хайдара Раззакова (1967 год рождения), Ильгама Гумерова (1966 год рождения).

«Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям 209 („Бандитизм“), 279 („Вооруженный мятеж“), 317 („Посягательство на жизнь военнослужащего“) УК России и избрана мера пресечения — заключение под стражу», — заявили в ведомстве.

Южный окружной военный суд признал всех виновными и назначил наказание в виде лишения свободы от 13 до 24 лет. Отбывать его они будут в колонии строгого режима.

Ранее шестерых калининградцев задержали за вымогательство у участников спецоперации. Злоумышленники требовали у них деньги, машины и недвижимость.