Суд в Щелкове вынес приговор четырем фигурантам дела о продаже ребенка

Щелковский городской суд вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела о купле-продаже новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия и обвинения, граждане Кыргызстана Н. и К. решили приобрести новорожденного ребенка, используя поддельные документы. Для реализации схемы Н. нашла беременную гражданку Туркменистана А., внешне похожую на нее. Женщина согласилась родить ребенка под паспортными данными Н. за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Для получения фиктивных медицинских документов участники схемы обратились к акушеру-гинекологу С., который, по данным надзорного ведомства, помог с оформлением необходимых бумаг.

Всем четырем фигурантам предъявили обвинение по пунктам «б», «д», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля человеком, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в отношении беспомощного лица, с использованием подложных документов).

Суд назначил наказание: А. и С. получили по четыре года лишения свободы, Н. и К. — по четыре года и шесть месяцев.

