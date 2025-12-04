Мособлдума ограничила выдачу льготных лекарств иностранцам

Иностранцев с видом на жительство в Подмосковье не будут обеспечивать льготными лекарствами. Такой закон приняли на 124-м заседании Мособлдумы.

В прошлом году в Подмосковье льготой на лекарства воспользовались более двух тысяч иностранцев. На эти цели из областного бюджета выделили порядка 660 миллионов рублей. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, такие значительные средства следует в первую очередь направлять на налогоплательщиков и льготников.

«Наша позиция такова: бюджет Московской области должен работать в первую очередь на благо наших семей, наших детей, наших льготников», — сказал он.

Новый закон станет продолжением политики региона, которая ставит интересы жителей Подмосковья на первое место.

Брынцалов напомнил, что в этом году также запретили привлекать иностранцев к работе в сферах торговле алкоголем и табаком, уличном питании, спорте, культуре, здравоохранении и образовании.

«Мы защищаем эти чувствительные области и создаем в них рабочие места для наших специалистов. Кроме этого, с 2026 года стоимость патента на работу в Подмосковье для иностранцев вырастет до 10 тысяч рублей», — сказал он.