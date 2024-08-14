Суд в Москве объединил 10 уголовных дел по торговле детьми в одно производство

В Москве суд объединил в одно производство 10 уголовных дел о торговле детьми, где главной фигуранткой является многодетная мать Юлия Логинова. Материалы дела оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«В одно производство объединены 10 уголовных дел», — говорится в материалах дела.

Срок предварительного следствия в отношении Логиновой продлили еще на два месяца — до 16 октября.

Несколько дней назад Логинова признала вину по продаже новорожденных детей, начала активно сотрудничать со следствием и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но ей отказали. Второй фигуранткой по делу проходит ее подруга — Наталья Патока.

В начале лета жительница Ингушетии осудили на четыре года лишения свободы после продажи своего ребенка за 100 тысяч рублей.

Прошлой осенью суд заключил под стражу женщину, планирующую продать своего новорожденного ребенка. Ее соучастницу отправили под домашний арест.