Жительница Ингушетии продала своего ребенка за 100 тысяч рублей

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно жительницу Ингушетии, которая продала младенца за 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Молодая 22-летняя мать продала в Назрани своего ребенка 57-летней женщине. По данным следствия, это произошло в октябре 2022 года. В отношении покупательницы также возбудили уголовное дело.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора. Местную жительницу осудили по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В Москве мать заперла в иномарке своего двухлетнего ребенка. Она оставила ключи внутри машины и не могла открыть дверь. На помощь женщине пришли прохожие и спасатели: один из них разбил стекло в двери автомобиля, после чего младенца вытащили. Женщине вернули сына, который испугался, но не пострадал.