Многодетная мать, которую обвинили в торговле детьми, созналась в содеянном

Обвиняемая в торговле детьми в Москве многодетная мать Логинова признала вину

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Основная фигурантка дела о торговле детьми многодетная мать Юлия Логинова признала вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие», — заявил собеседник агентства.

По его словам, обвиняемая заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, однако ей отказали.

На сайте ГСУ СК по Москве сообщили, что следователи установили еще семь случаев продажи новорожденных по этому делу. В итоге действия фигурантов квалифицировали как совершенные организованной группой.

Ранее в деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна обвиняемая. Она совершила сделку в отношении младенца в 2020 году.

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