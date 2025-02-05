Суд в Крыму арестовал троих исламистов на два месяца

Киевский районный суд Симферополя избрал троим задержанным членам исламистской группировки меру пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщили 360.ru в управлении ФСБ по Крыму.

Всего в республике задержали пятерых боевиков, все они — граждане России. Они активно вербовали новых членов в группировку. Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у задержанных большое количество запрещенной в России литературы, средства связи и электронные носители информации.

Ранее в Ставропольском крае на железнодорожной станции задержали исламиста, готовившего теракт в электричке Кисловодск — Минеральные Воды. По версии следствия, задержанный после взрыва собирался сбежать в Сирию и примкнуть к террористам. При обысках у него нашли аммиачную селитру, ацетон и другие компоненты взрывного устройства.