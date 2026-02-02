Суд в Кемерово арестовал владельца сауны, где при пожаре погибли подростки

Суд заключил под стражу владельца частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По версии следствия, 31 января 2026 года индивидуальный предприниматель и администратор сауны не обеспечили должный уровень пожарной безопасности в помещении с бассейном. Они допустили нахождение там шести несовершеннолетних.

В результате пожара пять человек погибли от отравления угарным газом. Спаслась одна девушка. СК завел уголовное дело.

«По итогам рассмотрения ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31.03.2026», — уточнили в пресс-центре.

Ранее видео допроса владельцев сауны по делу о смертельном пожаре в Кузбассе. Как стало известно, администратор добавила в печь дрова и уголь, увеличив интенсивность горения, начался пожар. Несовершеннолетних она оставила одних.