В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли 5 подростков

Правоохранительные органы задержали 36-летнюю администратора сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где при пожаре погибли пятеро подростков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Силовики установили, что сауна работала с нарушениями требований противопожарной безопасности. Сейчас с задержанной проходят следственные действия. СК изъял документацию и записи с камер видеонаблюдения и допрашивает свидетелей по делу.

Также следователи совместно с оперативными сотрудниками МВД устанавливают местонахождение владельцев учреждения.

Пожар в частной сауне в Прокопьевске произошел 31 января, погибли пять человек, спаслась одна девушка. СК завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», прокуратура Кузбасса взяла расследование под свой контроль.