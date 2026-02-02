Появилось видео допроса владельцев сауны по делу о смертельном пожаре в Кузбассе

СК показал допрос владельцев сауны в Кузбассе после пожара с гибелью студентов

Допрос владельцев сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро студентов, сняли на видео. Кадры показала пресс-служба Следственного комитета .

По данным ведомства, фигуранты незаконно организовали в помещении на Кубанской улице сауну и баню. Требования пожарной безопасности в заведении грубо нарушались: объект не оборудовали необходимыми средствами тушения и эвакуационными выходами, что создало угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Администратор 31 января пустила в сауну шесть несовершеннолетних и оставила их одних, не проконтролировав температурный режим. Она добавила в печь дрова и уголь, увеличив интенсивность горения, начался пожар.

«Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом», — напомнили в СК.

Индивидуальному предпринимателю предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения каждому из владельцев сауны.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК России по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности», — добавили в СК.

О задержании владельцев сауны стало известно утром 2 февраля.