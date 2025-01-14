Суд рассмотрит апелляцию приговора по делу о госизмене сжегшего Коран Журавеля

Жалобу на приговор Никите Журавелю, которому назначили 14 лет колонии по делу о госизмене, суд рассмотрит в следующем месяце. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции города Сочи.

«Февраль», — ответили в суде на вопрос агентства о том, когда состоится рассмотрение апелляции.

Журавеля задержали в мае 2023 года за сожжение Корана на фоне мечети. По данным правоохранителей, 19-летний молодой человек сделал это за вознаграждение по указанию представителей украинских спецслужб. Его делом занимались в Следственном комитете Чеченской Республики. В феврале 2023 года Журавеля признали виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорили к 3,5 года колонии.

Позже в отношении молодого человека завели новое уголовное дело по статье о госизмене. В Генпрокуратуре сообщили, что он по собственной инициативе связался с сотрудниками спецслужб Украины и отправлял им видеозапись движения железнодорожного состава с военной техникой, а также сведения о служебных автомобилях одной из воинских частей.

В ноябре прошлого года Журавеля приговорили к 14 годам колонии строго режима по делу о госизмене. В Волгоградский областной суд его доставили под усиленной охраной в сопровождении кинолога с собакой.