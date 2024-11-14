Поджигателя Корана Журавеля доставили в Волгоград на заседание по делу о госизмене

Сжегшего Коран Журавеля доставили из Чечни в Волгоград на суд

Никиту Журавеля, приговоренного в Грозном к трем с половиной года лишения свободы за сожжение Корана, доставили в Волгоградский областной суд для участия в новом процессе по делу о государственной измене. Как сообщил корреспондент ТАСС , молодого человека привезли под усиленной охраной в сопровождении кинолога с собакой.

Мужчину задержали в мае 2023 года за сожжение священной книги мусульман на фоне мечети. На допросе Журавель признался, что сделал это за вознаграждение по указанию представителей украинских спецслужб.

Уголовное дело передали для дальнейшего расследования в Следственный комитет Чеченской Республики. В феврале 2023 года Висаитовский районный суд города Грозного вынес приговор Журавелю.

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении Журавеля возбудили новое уголовное дело по статье о государственной измене. По данным правоохранителей, мужчина по собственной инициативе установил контакт с украинскими спецслужбами и предложил им помощь.

Он отправил противнику видеозапись, на которой был запечатлен железнодорожный состав с военной техникой, а также предоставил информацию о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Ранее в Петербурге задержали собиравшегося поджечь авиатехнику диверсанта. Выяснилось, что он сам обратился к украинским спецслужбам с предложением совершать диверсии в России за деньги.