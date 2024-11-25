Сжегшего Коран Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Суд приговорил к 14 годам колонии сжегшего Коран Журавеля по делу о госизмене

Волгоградский областной суд вынес приговор по делу о госизмене в отношении Никиты Журавеля, ранее судимого за сожжение Корана. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что Журавель переписывался с представителем спецслужб Украины в Сети и выполнял задания куратора, направленные против безопасности России. Мужчина признал свою вину.

За сожжение Корана Журавеля приговорили к 3,5 года лишения свободы. В Волгоградский областной суд его доставили 14 ноября под усиленной охраной в сопровождении кинолога с собакой.