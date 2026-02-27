Суд приостановил работу пансионата в Москве после смерти трех пенсионеров

Суд в Москве приостановил на три месяца работу пансионата для пожилых людей «Дом Пенино», в котором скончались три пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Щербинский райсуд 27 февраля признал индивидуального предпринимателя Людмилу Сикорскую виновной по статье о нарушении санэпиднорм и назначил административное приостановление деятельности на 90 суток. Решение суда вступило в силу.

Ранее владелице пансионата предъявили обвинение в гибели постояльцев. По данным Следственного комитета, учреждение работало без уведомления Роспотребнадзора, с грубыми нарушениями: продукты поступали без документов, у персонала не было медкнижек.

Антисанитария привела к массовому заболеванию пневмонией — 26 человек попали в больницу, трое из них умерли. Сикорской избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.