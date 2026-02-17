Владельцу пансионата в Пенине предъявили обвинение после смерти трех постояльцев

Владельцу частного пансионата в Новой Москве предъявили обвинение в гибели трех пожилых постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Индивидуальный предприниматель организовала пансионат для пожилых людей в деревне Пенино в Новой Москве. Она действовала вместе с сообщниками и стремилась незаконно обогатиться.

Пансионат работал без уведомления Роспотребнадзора, с грубыми нарушениями санитарных норм. В частности, продукты поступали без документов, а у сотрудников не было медкнижек.