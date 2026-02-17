Владельцу пансионата в Пенине предъявили обвинение после смерти трех постояльцев
Владельцу частного пансионата в Новой Москве предъявили обвинение в гибели трех пожилых постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.
Индивидуальный предприниматель организовала пансионат для пожилых людей в деревне Пенино в Новой Москве. Она действовала вместе с сообщниками и стремилась незаконно обогатиться.
Пансионат работал без уведомления Роспотребнадзора, с грубыми нарушениями санитарных норм. В частности, продукты поступали без документов, а у сотрудников не было медкнижек.
Антисанитарные условия стали причиной массового заболевания пневмонией. В результате 26 постояльцев госпитализировали, трое из них скончались.
«Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заключили в СК.
Ранее в Прокопьевском психоневрологическом интернате умерли девять человек. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.