Убийцу генерала Москалика отправили в тюрьму на пожизненный срок

Суд вынес приговор по делу о теракте, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следователи собрали доказательства, которые легли в основу приговора в отношении Игната Кузина. Его признали виновным в террористическом акте, изготовлении и распространении взрывчатых веществ, а также в других преступлениях.

С февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный СБУ, по заданию куратора подготовил и установил самодельную бомбу у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе. Там жил генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных cил РФ.

«Утром 25 апреля 2025 года, когда Москалик вышел из подъезда своего дома, самодельное взрывное устройство было дистанционно приведено в действие. В результате взрыва Москалик погиб на месте. Кроме того, было повреждено имущество двадцати граждан», — указали в пресс-службе.

Кузин полностью признал вину. По ходатайству следствия суд отправил его под стражу.

«Приговором суда Кузину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части — в колонии особого режима, со штрафом в размере двух миллионов рублей», — добавили в СК.

Поиск других соучастников преступления еще идет.

Ранее обвиняемый в убийстве генерала Москалика Кузин попросил прощения у его родных. Кузин сообщил, что первоначальный план, предоставленный куратором из СБУ, предполагал иные действия. Он отрицал наличие намерений устроить взрыв.

Генерал-лейтенант Москалик погиб 25 апреля в Балашихе при взрыве. В сентябре у его дома установили мемориальную доску.