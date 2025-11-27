Обвиняемый в убийстве генерала Москалика Кузин попросил прощения у его родных

Игнат Кузин, обвиняемый в организации взрыва в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, выступил с последним словом в 2-м Западном окружном военном суде. Как сообщило РИА «Новости» , он заявил, что искренне раскаивается и просит прощения у родственников погибшего и всех пострадавших.

«Я этого не хотел, но я виновен и готов искупить свою вину перед семьей погибшего, перед потерпевшими», — заявил он.

Кузин пояснил, что изначальный план, полученный им от куратора из СБУ, якобы предполагал иные действия, а намерений устраивать взрыв он не имел. Кузин также подчеркнул, что сразу после задержания давал признательные показания в присутствии защиты и без давления.

«При моем содействии был найден изготовитель взрывоопасного предмета, раскрыто еще одно преступление», — добавил он.

Приговор огласят сегодня. Заседание проходит в закрытом режиме, обвинение запросило для Кузина пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, он прибыл в Россию в сентябре 2023 года и жил в московском регионе, ожидая указаний от СБУ. За выполнение задания ему обещали 18 тысяч долларов. Кузину вменяются терроризм, участие в террористическом сообществе, обучение для осуществления теракта, изготовление и хранение взрывных устройств, а также использование поддельных документов.

Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства в Балашихе. У дома, где жил генерал-лейтенант, в сентябре открыли мемориальную доску.