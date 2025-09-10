Мемориальную доску генерал-лейтенанту Ярославу Москалику открыли в Балашихе

В городском округе Балашиха прошла церемония открытия мемориальной доски в честь заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Доска установлена на доме № 2 на бульваре Нестерова — месте, где жил Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие старший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Жигарловский, глава Балашихи Сергей Юров, председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, представители администрации, социальный координатор Комитета семей и воинов Отечества Балашихи Наталья Махонина, руководители городских предприятий, представители ОДОН, РВСН, Боевого братства, ученики Центра спортивной подготовки «Витязь», а также близкие и семья генерал-лейтенанта Москалика.

«Увековечивание памяти генерал-лейтенанта Ярослава Москалика — это важное событие не только для Балашихи, но и для всей страны. Это знак уважения ко всем павшим защитникам Отечества. Более 20 лет он служил в Генштабе, оставаясь высокопрофессиональным военным и человеком с большой буквы. Его пример — образец служения Родине», — подчеркнул Юрий Жигарловский.

Ярослав Москалик имел богатый боевой и служебный опыт, участвуя в стратегических военных операциях и представляя Генштаб Вооруженных Сил Российской Федерации в подгруппе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Указом Президента России 8 декабря 2021 года ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

«Сегодня мы чтим память героя, который до конца оставался верен присяге. Его имя навсегда вписано в историю города, а забота о его семье — наш общий долг», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

За выдающуюся службу Ярослав Москалик был награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, Почетной грамотой Президента РФ и ведомственными наградами Министерства обороны. Ему также присвоено почетное звание Заслуженного военного специалиста Российской Федерации.