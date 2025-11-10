Суд приговорил граждан РФ и Украины к тюрьме за участие в запрещенном батальоне

Суд в Херсонской области заочно приговорил к длительным срокам заключения участников запрещенного в России террористического формирования. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, 31-летний мужчина и 49-летняя женщина в январе 2016 года добровольно вступили в «крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. Оба обвиняемых выполняли различные обязанности по обеспечению работы незаконного вооруженного формирования.

Уголовное дело расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. Суд назначил женщине восемь с половиной лет колонии общего режима, а мужчина получил девять лет строгого режима с дополнительным ограничением свободы на два года.

Подсудимых объявили в международный розыск с заочной мерой пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в Херсонской области приговорил 34-летнего жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Он участвовал в том числе в блокаде полуострова со стороны украинской границы.