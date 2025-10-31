Житель Крыма получил 10 лет по делу об участии в террористической организации

Генический районный суд Херсонской области приговорил 34-летнего жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Как установило следствие, мужчина с февраля 2016 года добровольно вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана»*. Он участвовал в действиях, направленных против интересов России, в том числе в блокаде полуострова со стороны украинской границы.

В составе батальона осужденный выполнял задачи по участию в боевых действиях против граждан России, включая военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на возможность покинуть формирование, мужчина не обратился в правоохранительные органы с заявлением о прекращении участия в его деятельности.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства») и приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к одному году ограничения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил 15 участников батальона «Айдар»** к срокам до 21 года колонии.

*Батальон имени Номана Челебиджихана признан в России террористической организацией.

** Признан террористической организацией и запрещен в России.