Дело блогера Портнягина вернули в прокуратуру

Следствие по делу бизнесмена Дмитрия Портнягина, которого обвинили в легализации денежных средств, возобновили. Суд постановил вернуть производство в прокуратуру, сообщил корреспондент 360.ru.

Представляющий интересы Екатерины Портнягиной адвокат Денис Никандров заявил, что дело вернули для устранения существенных противоречий.

«Мы решение суда получили, нам необходимо его детально изучить. <… > После первого ознакомления с постановлением точно можем сказать, что судья, принимая решение, основывалась на предоставленных защитой материалах и услышала наши доводы по невозможности вынесения приговора в отношении Портнягиных», — сказал он.

Никандров признался, что сторона защиты не ожидала возвращения дела на доследствие.

Адвокат Евгений Грицков, который защищает самого Портнягина, указал на необходимость выяснить мотивы, которым руководствовался суд при вынесении постановления.

«Одним из них, как мы поняли, является необходимость изучения целей расходования денежных средств. <… > Всем уже хотелось бы какого-то завершения истории, потому что это длительный стресс на протяжении более полутора лет», — подчеркнул он.

Меру пресечения предпринимателю — запрет определенных действий — оставили без изменения. Прокуратура просила для основателя бизнес-клуба Сlub 500 до пяти с половиной лет колонии.

По версии следствия, в 2018–2020 годах Портнягины недоплатили налоговой 124 миллиона рублей. Жену блогера обвинили в посредничестве при передачи взятки.