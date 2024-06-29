Суд предъявил обвинение собственнице сгоревшего во Фрязине здания

Суд отправил под домашний арест собственницу сгоревшего здания во Фрязине

Собственницу промышленного здания во Фрязине, где произошел пожар с шестью погибшими, отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель людей. Суд отправил обвиняемую под домашний арест до 24 августа.

Помимо собственницы здания, по уголовному делу задержали еще двух фигурантов. Их заключили под стражу.

По версии следствия, заместитель гендиректора компании «Исприн» сговорился с представителем собственника здания и сдал помещения в аренду, не обеспечив их безопасность. В результате 24 июня в многоэтажке вспыхнул пожар из-за неисправной проводки. Помещения в здании арендовали порядка 30 компаний.

Огонь быстро охватил большую площадь здания, возгорание ликвидировали только на второй день. Работу пожарных осложняло то, что внутри находились кислородные баллоны.