Суд отправил под стражу трех фигурантов дела об истязании студенток на Урале

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на месяц и 15 дней трех жителей Каменска-Уральского, обвиняемых в издевательствах над тремя студентками на автомойке. Об этом сообщила пресс-служба СК по Свердловской области.

Двое обвиняемых не достигли совершеннолетнего возраста: одному исполнилось 16, а другому — 17. Третьему фигуранту 20 лет.

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку юноши обвиняются в совершении тяжких преступлений», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, группа молодых людей похитила девушек и отвезла их на автомойку. Там злоумышленники издевались над пленницами и били их.

Подозреваемых задержали. Их обвиняют в хулиганстве, принуждении к действиям сексуального характера, а также в похищении группой лиц с применением насилия в отношении двух лиц, одна из которых заведомо несовершеннолетняя.