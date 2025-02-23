На Урале арестовали подозреваемых в издевательствах на девушками

Трем жителям Канска-Уральского, подозреваемым в издевательствах над двумя девушками, предъявили обвинения. Об этом 360.ru сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Обвинения предъявили по статьям о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. Наказание за самое тяжкое из этих преступлений может достигать 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 3 января трое парней усадили девушек, в том числе несовершеннолетнюю, в машины и привезли на автомойку. Там они издевались над жертвами. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении злоумышленников под стражу.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств», — добавил Шульга.

По данным Telegram-канала Baza, суд арестовал подозреваемых.

В Сети распространилось видео, как предполагаемые преступники заставили девушек раздеться, поливали их водой из шланга и избивали. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала разобраться в ситуации.