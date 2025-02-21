21 февраля 2025 17:47 «Я малолетка, мне ничего не будет!» Двух студенток на Урале похитили и пытали на автомойке 0 0 0 Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press / Global Look Press Криминал

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Компания парней устроила расправу над студентками в Каменске-Уральском. На протяжении нескольких часов подруг буквально пытали на арендованной автомойке, а все происходящее снимали на видео. Один из мучителей сопровождал это криками, что он малолетка и ему ничего за это не будет.

Двух самых младших посадили в будку и заставили смотреть Дикая история с похищением и пытками девушек произошла еще в начале года, но широко известно о ней стало только сейчас. Подробности случившегося опубликовало местное издание E1.

Одна из пострадавших студенток 2 января отмечала свое 18-летие: Ира (имя изменено — прим. ред.) устроила вечеринку вместе с подругами у себя дома. В какой-то момент одной из них начал названивать 21-летний Денис (имя изменено) и настойчиво требовать внимания, хотя раньше они не дружили и не встречались.

Фото: РИА «Новости»

В какой-то момент имениннице это надоело, она взяла телефон подруги и прямо сказала Денису, что общаться с ним никто не хочет. Но молодого человека такой поворот не устроил, в итоге они поругались. И может быть, на этом инцидент можно было бы считать исчерпанным, но «оскорбленный» парень затаил злобу и решил отомстить студенткам за то, что его отшили.

На следующий вечер Ире позвонила подруга — девушку заставили узнать, где она находится. После к ее дому приехало несколько автомобилей.

Ее поджидали машины. В одной сидели подруги — все те, кто был у нее в день рождения, девчонки были зареванные. мать пострадавшей студентки

Ира сразу поняла, что парни, которые сидели в авто, — приятели того самого ухажера, которого она поставила на место. Был среди них и собственно сам Денис. Он спросил девушку, сколько ей лет, и когда та сказала, что ей 18, обратился к подельникам со словами «Грузите». Затем пленниц привезли на автомойку, а там разделили: двух 16-летних девушек посадили в будку, чтобы они сидели и смотрели, как похитители будут унижать 17-летнюю студентку, внимания которой добивался Денис, и Иру, которая его послала.

Сначала их заставили снять с себя верхнюю одежду, а затем принялись поливать ледяной водой и пену для мойки машин. При этом мучители специально целились в глаза и засовывали шланг в рот.

Фото: РИА «Новости»

Обливаниями все не ограничилось — подруг били и таскали за волосы под ржание, матерную брань и крики о возвращении 90-х. Один из негодяев радостно хвастался, что уйдет от ответственности. «Я малолетка, мне ничего не будет», — орал он, пока девушки плакали и просили их отпустить. Поразительно, что все это время (а длились пытки почти полтора часа) на мойке находилось двое или трое сотрудников. Это были взрослые мужчины, на вид всем было около 35-40 лет. Но никто не стал мешать происходящему, подчеркнул источник E1. Более того, проходя мимо, они даже посмеивались. Девушек били продуманно Мать пострадавшей Иры рассказала журналистам, что ей показали видео, которое снимали на мойке. Из 18 минут она смогла посмотреть только пять. Дальше ее психика просто не выдержала. Семья оперативно обратилась в полицию, также Ира пыталась снять побои. Но эта дикая компания издевалась над девушками продуманно: их били так, чтобы не оставить следов, подчеркнула мама студентки.

Фото: РИА «Новости»

Через несколько дней Дениса и его подельников задержали. Двоим их них 16 и 17 лет, еще двоим, которые были за рулем, — 18 и 19. На мойку они отправились, потому что, как оказалось, работали там. В телефонах приятелей нашли видео издевательств над студентками. В итоге по факту случившегося возбудили дело. Дениса задержали, но вскоре после передачи дела в районный отдел СК, отпустили. По данным E1, всем мучителям инкриминируют только статью за хулиганство.

«Дочь боится ездить на учебу, несколько раз видела их в машине у ее техникума. Мы прекрасно понимаем, они сейчас ждут суда, нам страшно, что они выйдут на свободу и будут мстить, чувствуя безнаказанность», — посетовала мама Иры. Кроме того, семью поразило, что из дела «выбросили» все так называем «лишние обвинения».

Следователь нам сказал: выбрасываю из дела весь мусор. Объяснил, что похищения не было, ведь их же привезли обратно. То есть сейчас так можно: увозить, издеваться, главное — привезти обратно, и ничего не будет, ребята похулиганили. мать пострадавшей студентки

Близкие Иры полагают, что у одного из друзей Дениса есть родственники со связями, которые, возможно, могут помочь им избежать ответственности. Но пока подтверждения этих данных нет.

Фото: РИА «Новости»

«Мы сами в шоке» Местный предприниматель, который арендовал эту злополучную автомойку, в день расправы над студентками, лежал в больнице, а ключи от помещения были у его друзей. То, что они устроят все это, парень даже и предположить не мог. «Мы сдавали это помещение одному парню под автомойку. Сам он в тот день, когда все случилось, лежал в больнице, у него есть официальный больничный. А ключ от помещения оставил своим друзьям, они все и устроили», — рассказали Ura.ru хозяева точки. По их словам, они сами очень долго были не в курсе всей этой истории. «Мы о случившемся узнали только сегодня (21 февраля — прим. ред.), и сами в шоке», — поделились собеседники издания. Договор с лежавшим в больнице молодым человеком они расторгли 10 января из-за неуплаты. Сейчас помещение занимает уже другой бизнесмен.