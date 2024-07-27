ФСБ пресекла два теракта в Дагестане

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел поймали в Каспийске трех местных жителей, которые готовили теракты. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным ФСБ, граждане планировали совершить теракты против правоохранительных органов и в храме. Задержанные признали свою вину, в отношении них возбудили уголовное дело.
В домах у подозреваемых сотрудники полиции и ФСБ обнаружили взрывные устройства, оружие, а также инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
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